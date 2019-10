Saarbrücken : Stadt lässt Bäume in St. Arnual fällen

Um die Sanierung von Gasleitungen vorzubereiten, arbeiten Bedienstete der Stadtverwaltung ab Mitte Oktober in den Grünanlagen an der Saar in St. Arnual. Während der Arbeiten kann es in der Odakerstraße und in angrenzenden Straßen und Wegen zeitweise zu Sperrungen kommen.

