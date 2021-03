Am 6. April geht’s los : Saarbrücken baut am Ludwigskreisel um

Auf dem links im Bild zu sehenden Ast des Ludwigsbergskreisels müssen künftig weit mehr Autos ins Quartier Eurobahnhof und hinaus gelangen. Diesem Ziel dient ein großer Umbau, der am Dienstag, 6. April, beginnt und bis in den November dauern soll. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Krankenkasse bringt 1100 Mitarbeiter ins Quartier Eurobahnhof. Das sorgt für mehr Verkehr. Die Stadt schafft dafür den Platz.

Sie kündigt für Dienstag, 6. April, den Beginn umfassender Arbeiten am Ludwigsbergkreisel und in dessen Umgebung an, damit der Bereich die größeren Automassen fassen kann. Die Stadt erwartet deutlich mehr Autos insbesondere vom Ludwigsbergkreisel in Richtung Quartier Eurobahnhof/Grülingsstraße und in der Gegenrichtung sowie an der Einmündung Grülingsstraße/Sittersweg.