Neuer Bußgeldkatalog : Geblitzt! Wo es in Saarbrücken besonders teuer wird – und was die Stadt noch plant

Der Blitzer an den Willi-Graf-Schulen in der Egon-Reinert-Straße gehört zu den stationären Messanlagen im Saarbrücker Stadtgebiet. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Der neue Bußgeldkatalog macht Verstöße im Straßenverkehr richtig teuer. Das soll Raser und Falschparker zur Räson bringen – und mehr Geld in die Kasse bringen, wie die Stadt Saarbrücken hofft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Die Stadt steht vor erheblichen Mehreinnahmen, denn an diesem Dienstag tritt der neue Bußgeldkatalog in Kraft. Wer zu schnell fährt oder falsch parkt, zahlt deutlich mehr. Ein Teil der Bußgelder bleibt im Stadthaushalt, was vor allem für die Einnahmen der stadteigenen Blitzer und die von Hilfspolizisten ausgestellten Verwarnungen gilt. Wer falsch auf Geh- und Radwegen parkt, unerlaubt auf Schutzstreifen hält oder in zweiter Reihe parkt und hält, muss mit bis zu 110 Euro Bußgeld rechnen. Die unerlaubte Nutzung eines Schwerbehinderten-Parkplatzes kostet nunmehr 55 statt 35 Euro. Gleiches gilt bei der unberechtigten Inanspruchnahme eines Parkplatzes für Elektro- oder Carsharing-Fahrzeuge. Und wer das Auto an übersichtlichen Stellen, etwa in einer scharfen Kurve parkt, berappt 35 Euro (bislang 15 Euro).

Beim „Standard-Delikt“, dem leichten Verstoß am Blitzer mit bis zu 10 km/h Überschreitung, sind 30 statt 15 Euro fällig.

Da diese Knöllchen besonders häufig versandt werden, wird die Stadtkasse gut gefüllt. 2019 sorgten Verkehrssünder in Saarbrücken für Einnahmen von 2,53 Millionen Euro. Falschparker brachten dabei 1,48 Millionen in die Kasse, Temposünder zahlten rund eine Million.

Allerdings stehen diesen Einnahmen weit höhere Kosten gegenüber. Die Verkehrskontrolle verschlag 2019 4,6 Millionen Euro für Material- und Personal, was sie zum Zuschussgeschäft statt zur Goldgrube machte. Weil das vielen Kommunen so geht, war das mit ein Grund, die Bußgelder anzuheben.

Lesen Sie auch Neuer Bußgeldkatalog : Teilweise doppelt so teuer: Was Autofahrer für Rasen und Falschparken jetzt zahlen

In Saarbrücken stehen stationäre Blitzer an folgenden Stellen: vor dem Gymnasium am Schloss in der Talstraße, in der Egon-Reinert-Straße vor den Willi-Graf-Schulen, in der Lebacher Straße, der Camphauser Straße, der Metzer Straße und An der Heringsmühle in Fechingen. Hinzu kommen Blitzer an wichtigen Ampeln und die mobilen Geschwindigkeitskontrollen.

Auf die Frage nach den Stellen mit den meisten Verstößen in Saarbrücken blieb die Stadt die Antwort schuldig. Dafür seien umfangreichere Auswertungen notwendig, teilte die Pressestelle mit. Die jüngsten veröffentlichten Zahlen sind von 2020. Damals registrierten die stationären Messanlagen 49 758 Verstöße. 2018 waren es 93 856. Die fest installierten Blitzer brachten der Stadt voriges Jahr 637 000 Euro ein.

Lesen Sie auch Die Stadtverwaltung äußert sich : Darum gibt es in Püttlingen keinen einzigen Blitzer mehr

Deutlich bemerkbar ist allerdings der Lerneffekt. Die Autofahrer kennen die Standorte der Messanlagen und passen auf. Die Statistik zeigt das deutlich. Aus diesem Grund setzt die Stadtverwaltung zusätzlich zwei mobile Blitzer ein.

Der Stadtrat wird am Mittwoch in der Kongresshalle ausführlich über die städtischen Messanlagen diskutieren. Zahlreiche Dokumente über die Blitzer und die Pläne der Stadtverwaltung stehen im Internet in den öffentlich zugänglichen Ratsunterlagen. Dort wird auch erklärt, dass die Verwaltung die beiden rol­lenden Blitzer nicht für ausreichend hält. Sie will für die Verkehrskontrollen wieder von Hand nutzbare Messgeräte anschaffen.

Zwei dieser Geräte hatte die Stadt und musste sie wegen eines Fehlers im Genehmigungsverfahren für die Anlagen außer Betrieb nehmen. Gerichte hatten Messergebnisse solcher Apparate nicht mehr anerkannt. Das betraf nicht nur die Saarbrücken. Die Nachteile der Blitzer-Anhänger sieht die Stadt wiederum darin, dass sie in Kurven oder an engen Stellen nicht stehen können. Sie sind so groß, dass ein Zugfahrzeug sie bewegen muss. Dafür hat die Stadt nur einen geeigneten Wagen. Die mobilen Blitzer lassen sich folglich nicht verlegen, wenn das Zugfahrzeug mal in die Werkstatt muss. Das jedenfalls steht in der Beschlussvorlage. Die Stadt will also wieder in tragbare Geräte investieren und dafür 161 000 Euro ausgeben. Die Verwaltung möchte die Anlagen mieten, weil die Rechtslage noch immer unklar ist.