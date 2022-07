Parkstress am Totobad : Sperrung der Zufahrt zum Schwarzenbergbad möglich

Saarbrücken (red) Wegen der Hitze erwarten die Bäder viel mehr Badegäste als üblich. Um die Rettungswege freizuhalten, ist die Sperrung der Zufahrt zum Schwarzenbergbad bis Donnerstag, 21. Juli, zwischen 13 und 18 Uhr sowie von Freitag, 22. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, zwischen 11 und 18 Uhr möglich.

Die Zufahrt wird erst gesperrt, wenn die Parkplätze belegt sind. Menschen mit körperlichen Einschränkungen sowie Familien mit Kindern können in Absprache mit dem Sicherheitspersonal an den Absperrungen zum Be- und Entladen bis zu den Parkplätzen fahren. Mitarbeiter des Ordnungsamtes notieren die Kennzeichen unrechtmäßig abgestellter Fahrzeuge und lassen sie bei Bedarf kostenpflichtig abschleppen. Wer mit dem Bus ins Totobad will, nimmt die 107 (Haltestelle „Kobenhütte“) und 139 (Haltestellen „Kobenhütte“ und „Pater-Delp-Straße“). Von dort sind es noch 500 Meter. Die Linie 139 fährt nicht an Sonn- und Feiertagen. Auch die 106 fährt werktags zum Totobad (Haltestelle „Rotenbühl“). Wer einen 15-minütigen Fußweg auf sich nehmen will, fährt auf der 111 (werktags) und der 102 (auch an Wochenenden) bis „Ilsestraße“.