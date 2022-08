Ferienbauprogramm : So möbelt die Stadt Saarbrücken Schulen und eine Turnhalle auf

In der Grundschule Am Ordensgut, hier deren vom Künstler Max Mertz gestaltete Fassade, sind Arbeiten in der Aula. Dort geht es um einen besseren Schutz vor Bränden und um eine verbesserte Lüftung. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Saarbrücken nutzt die großen Ferien, um wichtige Grundschulen zu erneuern und zu erweitern. Und vom neuen Boden in der Turnhalle an der Moltkestraße profitieren auch Vereinssportler.

Die Stadtverwaltung nutzt die Sommerferien, um Arbeiten an mehreren Grundschulen und in der Turnhalle Moltkestraße zu erledigen. Dafür gibt die Kommune rund fünf Millionen Euro aus. Baudezernent Patrick Berberich zufolge dienen die Investitionen einem besseren Schutz vor Bränden oder dazu, mehr Platz für Schulkinder zu schaffen.

Die Ausgaben für die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Turnhallenbodens in der Moltkestraße kommen nicht nur Schülern zugute, wie die Bauverwaltung betont. Davon hätten auch Sportlerinnen und Sportler aus den Vereinen etwas.

In der Grundschule am Ordensgut steht in diesen Ferien die Sanierung der Aula an. Die Stadt lässt den Brandschutz und die Lüftung verbessern und passt die Aula damit den aktuellen Brandschutzbestimmungen an. Außerdem erhält die Aula einen neuen Anstrich. Insgesamt kosten diese Maßnahmen rund 2,2 Millionen Euro. Das Land fördert sie mit rund 380 000 Euro.