Straßenarbeiten in Alt-Saarbrücken : Stadt lässt Straße „In der Galgendell“ instand setzen

In der Galgendell in Alt-Saarbrücken stehen ab Montag, 10. August, bis einschließlich Mittwoch, 12. August, Fahrbahnarbeiten an (Symbolfoto). Foto: picture-alliance/ dpa/Armin Weigel

Alt-Saarbrücken Die Stadt lässt ab diesem Montag, 10. August, die Alt-Saarbrücker Straße „In der Galgendell“ instand setzen. Die Bauarbeiten betreffen nach Angaben der Stadtpressestelle den Straßenabschnitt zwischen den Hausnummern 5 und 42. Wegen der Arbeit ist eine Sperrung der Straße notwendigt.

Am Montag und Dienstag, 10. und 11. August, ist die Zufahrt zu den Anwesen nach Rücksprache mit der Baufirma möglich. Am Mittwoch, 12. August, können wegen Asphaltierarbeiten keine Autos in die Baustelle hineingelangen. Und grundsätzlich können Anwohner ihre Fahrzeuge während der Arbeiten nicht in der Baustelle parken. Für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge ist die Zufahrt zu jeder Zeit gewährleistet, wie die Stadt weiter mitteilt. Die Arbeiten kosten rund 30 000 Euro, und sie dauern voraussichtlich bis zum nächsten Mittwoch, 12. August.