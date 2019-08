Schutz vor Unwettern : Stadt klärt in Brebach über Starkregen auf

Brebach-Fechingen Starker Regen kann Bürger um Haus und Hof bringen. Die Stadt zeigt in Brebach, was vor Wassermassen schützt.

Unwetter mit sintflutartigen Niederschlägen, sogenanntem Starkregen, haben in den vergangenen Jahren Schäden in Millionenhöhe angerichet. Auch in Brebach-Fechingen. Seitdem wollen viele wissen, wie sie sich und ihre Habe vor den Wassermassen schützen können. Darum geht es bei einer Versammlung, welche die Stadt Saarbrücken für Montag, 9. September, 18 Uhr, in Brebach-Fechingen vorbereitet. Sie ist im Sitzungssaal des Rathauses Brebach. Der Saal ist im dritten Obergeschoss des Gebäudes an der Kurt-Schumacher-Straße. Experten aus der Stadtverwaltung wollen an diesem Abend Fragen der Bürger zum Starkregen beantworten. Bezirksbürgermeister Daniel Bollig wird die Veranstaltung eröffnen.