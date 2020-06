Warnung : Betrüger im Friedrichsthaler Stadtgebiet unterwegs

Friedrichsthal Vor einem Betrüger, der wahrscheinlich im gesamten Stadtgebiet unterwegs ist, warnt die Stadtverwaltung von Friedrichsthal. Der Mann gibt sich als ein Außendienstmitarbeiter der Verwaltung oder einer Internet-Firma aus.

Er klingelt an Haustüren und wenn die Bürger öffnen, bietet ihnen der Mann eine „besondere Internetleitung“ an. Ein Bürgerin, die Besuch von diesem Mann hatte, wurde misstrauisch, schickte den Mann weg und rief die Stadtverwaltung an. Daraufhin machte die Stadtverwaltung den Vorfall in einer Pressemitteilung bekannt – um die Bevölkerung zu warnen. Die Stadtverwaltung betont in ihrer Pressemitteilung, „dass sie keinen Kooperationspartner hat, der Internetverträge an der Haustür anbietet“. Außerdem hat die Stadtverwaltung die die Polizei informiert.