Gedenkorte : Stadt stellt neue Stolpersteine vor

Die von den Nazis ermordete Berta Ebeling wohnte in der Alt-Saarbrücker Spichererbergstraße. Anna Theis (links) setzte sich dafür ein, dort einen Stolperstein anzubringen. Angehörige von Berta Ebeling waren dabei (v.l.): Paul-Gerhard Roth, Benita von Brackel-Schmidt, Mareile von Brackel, Dr. Almuth Freifrau von Bodenhausen, Prof. Uli Keuth und Gerhard Brockmann. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Engagierte Saarbrücker und Künstler Gunter Demnig setzen Opfern der Nationalsozialisten mit sechs weiteren Stolpersteinen ein Denkmal.

Sechs weitere Stolpersteine zur Erinnerung an Opfer der Nazis gibt es seit Mittwoch in Saarbrücken. Damit sind dort nun 38 dieser Gedenksteine zu finden. Mit ihnen erinnert der Kölner Künstler Gunter Demnig europaweit an die Wohnorte von den Nazis verfolgter und ermordeter Menschen. Demnig war bei der Enthüllung der Steine nicht dabei. Kulturdezernent Thomas Brück zeigte die neuen Gedenkorte.