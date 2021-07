Meinung zur Kirche St. Mauritius in der Saarbrücker Moltkestraße : Nutzen statt abreißen!

Sie ist ein Schandfleck, die völlig verwahrloste St. Mauritius-Kirche in der Alt-Saarbrücker Moltkestraße. Wie konnte das Bistum Trier den wunderschönen, denkmalgeschützten Bau und sein Umfeld so runterkommen lassen?

Ja, die Gemeinden schrumpfen, viele Kirchen werden nicht mehr gebraucht – kosten aber weiter Geld im Unterhalt. Auch wenn das Bistum hier sparen will, es hat eine sozialpolitische Verantwortung wahrzunehmen. Denn gerade in der Moltkestraße, einem sozialen Brennpunkt, wäre neuer Raum für Familien, eine Kita zum Beispiel, sinnvoll und notwendig. Dort fehlen Kita-Plätze. Dass die Kirche das Ensemble dennoch abreißen will, obwohl nur der Turm baufällig ist, zeugt von wenig Respekt für das einst sakrale Baudenkmal, als auch für die Menschen aus dem Viertel. Stünde die Kirche woanders, in einer „besseren“ Wohngegend, wäre wohl längst eine Lösung gefunden, ist zu vermuten. Eine Kita in der Kirche ist nur eine Möglichkeit. Nun sind Architekten und Stadtplaner gefragt. Ideen, bitte! Kein Abriss.