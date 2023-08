Serie Feinem Essen auf der Spur St. Johann war ein kleines Fischerdorf

Am 22. August ist der Tag des Fisches. Eine gute Gelegenheit an das „alte Fischerdorf St. Johann“ zu erinnern. Fischfang war lange eine wichtige Erwerbsquelle in der aufstrebenden Stadt und spielte eine wichtige Rolle für die Ernährung der Bevölkerung. Der Fischreichtum bestand unter anderem aus Hecht und Lachs. Die sind lange verschwunden, denn der Fluss fließt langsamer und ist zu warm geworden. Ab dem 19. Jahrhundert war es wichtiger, den Fluss für die Schifffahrt herzurichten und zu kanalisieren. Saarkohle wurde mit Treidelschiffen und „Penichen“, transportiert, die speziell hierzu gebaut wurden. Ihre Geschichte ist in diesen Tagen beim Traditionsschiff-Festival am Staden zu bewundern. Die verheerenden Folgen dieser Entwicklung sowie der Erwärmung des Flusses durch die Kraftwerke, die entlang des Laufs entstanden, sind jedoch kaum bewusst. Zwar ist es eher Legende als belegt, dass Bürgern in deutschen Städten um 1900 verboten wurde, ihren Hausangestellten mehr als drei Mal in der Woche Lachs vorzusetzen. Richtig aber ist: Fisch hat sich von der Überfülle zum Luxusprodukt gewandelt. Massive Verschmutzung der Bäche und Flüsse im 20. Jahrhundert hat einige Arten vollends vertrieben. Die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen mit natürlicher Ernährung und Artenvielfalt wurde dem Wirtschaftswachstum untergeordnet.