Serie Kirchenporträt Eine Burg Gottes auf dem Hügel

Info

Eine etwa zweieinhalbstündige Führung in deutscher Sprache durch Hombourg-Haut mit Doris Knochel gibt es am Sonntag, 21. April, um 15 Uhr. Treffpunkt ist am Office de Tourisme, rue de Metz 19. Die Teilnehmer besuchen neben der Kirche St. Etienne samt Nebengebäuden und Friedhof auch den Skulpturenweg der 14 Nothelfer und die Katherinenkapelle sowie das ehemalige Eisenwerk Gouvy und den mittelalterlichen Ortskern. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Spende erwünscht. Festes Schuhwerk ist erforderlich, da auch Waldwege begangen werden. Eine Anmeldung ist erforderlich beim Office de Tourisme Freyming-Merlebach/Hombourg-Haut, per Mail an accueil@tourismefreyming-merlebach.fr, Telefon (00 33 3 87) 90 53 53.

Die Gottesdienstzeiten der ehemaligen Stiftskirche St. Etienne finden sich im Internet

saintecatherinedehombourg.wordpress.com