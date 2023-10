Fußball-Oberliga Klare Niederlage für Quierschied nach frühem Platzverweis

In Pfeddersheim begann das Unheil für die Sportvereinigung nach 25 Minuten seinen Lauf zu nehmen. Quierschied kam vor dem gegnerischen Tor nicht zum Abschluss, verlor danach den Ball und lief in einen Konter. Der bereits mit einer gelben Karte verwarnte Innenverteidiger Samuel Ikas foulte kurz vor dem Strafraum seinen Gegenspieler und wurde mit Gelb-Rot vom Feld geschickt. „Wir haben danach versucht, mit einem 0:0 in die Pause zu gehen“, erklärte Berrang. Dies wäre auch fast gelungen. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Fabio Schmidt zum 1:0 für Pfeddersheim.