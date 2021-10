Entstehen in der Landeshauptstadt Parallelgesellschaften? : Sprecher des Saarbrücker Integrationsbeirates übt schwere Kritik an Stadt

Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Der Integrationsbeirat von Saarbrücken soll die Interessen von 20 Prozent der Bevölkerung vertreten. Doch jetzt erhebt der Sprecher der Beirats harte Kritik an der Rathauspolitik. Was er damit erreichen will und warum Paris ihm als warnendes Beispiel dient.