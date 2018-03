Spielenachmittag im Dudobad fällt aus

An diesem Samstag, 17. März, kann der Kinderspielnachmittag im Dudweiler Hallenbad (Dudobad) „leider nicht stattfinden, da die Saarlandmeisterschaften für Flossenschwimmen und Streckentauchen im Hallenbad ausgetragen werden“. Das teilen die Veranstalter mit dem Bedauern mit, die Terminkollision übersehen zu haben. Die Spielnachmittage finden immer in einem festen Rhythmus statt, so die Angaben weiter. Jeweils am dritten Samstag im Monat. Der nächste Spielnachmittag im Dudweiler Hallenbad finde folglich dann am 21. April statt.