Saarbrücken : Spiegel TV zahlte für Mitwirkung in Doku

Saarbrücken Jeweils 50 Euro sollen zwei als „Süchtige“ dargestellte Personen für den Dreh erhalten haben.

„Abseits der Hochhäuser haben sich zwei Süchtige eine kleine Drogenhöhle hergerichtet - im Schrebergarten.“ So leitet der am 15. Juli ausgestrahlte Saarbrooklyn-Beitrag von Spiegel TV über Saarbrücken eine Szene in einem kleinen Gartenhäuschen ein. Die beiden „Süchtigen“, wie sie darin bezeichnet werden, sind unkenntlich gemacht. Dennoch habe jeder in ihrem Umfeld sie direkt erkannt, berichten sie der Saarbrücker Zeitung. Florian Schmitt und Sandra Adler (Namen von der Redaktion geändert) haben laut eigener Aussage für den Dreh jeweils 50 Euro von den Spiegel TV-Mitarbeitern erhalten. In einem der Redaktion vorliegenden Kurznachrichten-Verlauf bestätigt die Autorin des umstrittenen Saarbrooklyn-Films diesen Betrag. Im Chat mit Schmitt schreibt sie: „Ich habe gesagt, wir könnten über eine Aufwandsentschädigung von 100 Euro reden. Die haben Sie und Ihre Frau bekommen.“

Bis zu 700 Euro, das sollen die Spiegel TV-Mitarbeiter den Beiden gesagt haben, seien für den Dreh möglich. Diese Versprechung dementiert die Spiegel TV-Autorin allerdings im der Saarbrücker Zeitung vorliegenden Nachrichten-Verlauf. Das Paar gibt zu, mündlich bestätigt zu haben, dass das Filmen in Ordnung sei. Noch am Tag des Drehs hätten sie die Autorin allerdings wieder kontaktiert, um komplett aus dem Beitrag entfernt zu werden. Nach einer ersten Bitte am 6. Juni, verlangt Schmitt am 13. Juni erneut per Textnachricht an die Autorin eine Bestätigung dafür, dass das Filmmaterial nicht gesendet wird. Der Sinneswandel, so Schmitt, sei gekommen, weil sie schnell gemerkt hätten, welche Auswirkungen eine Ausstrahlung haben könnte. Die Szene, die laut dem Paar komplett gestellt gewesen sein soll, bereite ihnen seit der Ausstrahlung große Probleme mit Anwohnern und Bekannten. Vor allem die Darstellung als „Süchtige“ sei schlimm, erzählt Adler, die laut eigener Aussage keine Drogen konsumiert.