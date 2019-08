Großer Erfolg : „Saarbrooklyn“-Spendenaktion bringt 4000 Euro ein

Saarbrücken Das Geld, das innerhalb von drei Wochen zusammen gekommen ist, wird für wohltätige Zwecke gespendet.

Diese starteten in der Folge eine Initiative, bei der Buttons und Aufkleber unter dem Motto „Proud to be from Saarbrooklyn“ hergestellt wurden und bei diversen Geschäften gegen eine Spende gekauft werden konnten. Das Geld, das so zusammen kam, wurde unter vier karitativen Organisationen aufgeteilt. Je 1000 Euro flossen so an die Wärmestube Saarbrücken, die Saarbrücker Tafel, den Kältebus Saarbrücken und Ingos kleine Kältehilfe.