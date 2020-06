Ermittlungen des Kriminaldienstes Lebach : Spezialkräfte der Polizei stellen in Heusweiler Schusswaffen sicher

Saarbrücken/Heusweiler Beamte durchsuchten bei einem größeren Einsatz am Donnerstagabend in Heusweiler eine Wohnung. Sie beschlagnahmten verschiedene gefährliche Waffen.

Im Rahmen von Ermittlungen des Kriminaldienstes Lebach kam es am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in Heusweiler zu einem größeren polizeilichen Einsatz. Wegen des Verdachts der Bedrohung mit einer Schusswaffe durchsuchten Spezialkräfte in der Illinger Straße eine Wohnung, heißt es in einer Mitteilung des Landespolizeipräsidiums.