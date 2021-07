Saarbrücken : Sperrung im Kreisel zum Rodenhof

Am Freitag beginnt ein neuer Abschnitt beim Umbau des Ludwigsbergkreisels (Archivbild). Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Der Umbau des Ludwigsbergkreisels kommt voran. Dafür sperrt die Stadt allerdings ab Freitag über mehrere Wochen die dortige Zufahrt zum Rodenhof.

Die Zufahrt vom Ludwigskreisel zum Rodenhof wird ab Freitag, 9. Juli, 12 Uhr, bis voraussichtlich zum 6. September gesperrt. Die Busse der Linien 105 und 125 fahren eine Umleitung über die Camphauser Straße, Ottweilerstraße und Heinrich-Köhl-Straße. Es entfallen die Haltestellen „Sittersweg“, „An der Schlucht“, „Neunkircher Straße“ und „Leharstraße“. Richtung Rodenhof Kalmanstraße werden die Haltestellen „Türkismühler Straße“, „Ottweilerstraße“ und „Rodenhof Kirche“ angefahren. Dort halten auch die Busse Richtung Innenstadt. Die Saarbahn hat eine Ersatzhaltestelle „Ludwigsberg D“ an der Abbiegespur zum Rodenhof zwischen den Bahnbrücken eingerichtet. Dort enden auch die Schulbuslinien 815, 841 und 844. Bei Bedarf halten die Busse an der neuen Haltestelle „Ludwigsparkstadion“ in der Camphauser Straße. Da die Sperrung der Ottweilerstraße ab Freitagmorgen, 9. Juli, aufgehoben wird, fahren die Busse Richtung Innenstadt ab 12 Uhr wieder regulär. Die Ersatzhaltestelle „Ludwigsberg E“ bleibt im Sittersweg. Das teilt die Saarbahn mit.