4000 Euro gespendet : 4000 Euro Spenden bei „Saarbrooklyn“-Aktion

Saarbrücken Innerhalb von drei Wochen hat eine von Saarbrücker Künstlern und Kreativen gestartete Spendenaktion 4000 Euro eingebracht. Das teilte die Organisation „I love Saarbrücken“ am Freitag mit. Anlass war eine Spiegel-TV-Reportage, die zu regen Debatten geführt hatte.

Viele Saarbrücker fühlten sich von der Darstellung ihrer Stadt angegriffen. Als Folge wurde eine Initiative gestartet, bei der Buttons und Aufkleber unter dem Motto „Proud to be from Saarbrooklyn“ hergestellt und in Geschäften gegen eine Spende gekauft werden konnten. Das so zusammengekommene Geld soll nun an vier karitative Einrichtungen, wie die Saarbrücker Tafel, verteilt werden.