Special Olympics Saarland Sportfest für über 200 Kinder in Brebach

Der Verein Special Olympics Saarland hat am Mittwoch das alljährliche große Sport- und Spielfest für Nachwuchssportler in der Sporthalle in Brebach veranstaltet. Das Angebot richtete sich an die Förderschulen für geistige Entwicklung und körperliche und motorische Entwicklung. Über 200 Kinder aus zwölf Schulen nahmen an dem Fest teil. „Die Schülerinnen und Schüler sind aus den Unter- und Mittelstufen. An zwölf Stationen können die Kinder ihr Können bei Spiel und Spaß unter Beweis stellen“, erklärte Christina Scheffler-Dupré von Special Olympics Saarland. Die Stationen waren sehr vielfältig. So gab es eine Ostereiersuche, bei der man zum Teil über den Boden krabbeln oder auf einer Bank balancieren konnte. Es wurden die Wahrnehmungssinne der Sportler angesprochen. Erneut im Angebot war das Gesundheitsprogramm „Healthy Athlets“ (gesunde Athleten). „Es müsste noch mehr Veranstaltungen und Feste wie dieses für besondere Kinder geben. Ich selbst habe ein besonderes Kind, und es ist nicht einfach, sein Kind in einen Sportverein zu integrieren“, sagte Tina Schütz, Integrationshelferin der Friedrich-Joachim-Stengel-Schule Saarbrücken.