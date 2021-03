Kostenpflichtiger Inhalt: Angebote von Regionalverband und Land : Corona-Tests sind gefragt – SPD will Zentrum am Theater

Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Regionalverband In enger Kooperation mit den Städten und Gemeinden sowie mit externen Anbietern ist der Regionalverband (RV) derzeit an elf dezentralen kommunalen Testzentren beteiligt. Die Testzentren bieten kostenlose Corona-Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger an.