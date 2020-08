Gastronomie in der Corona-Krise : SPD fordert Hilfen für Saarbrückens Wirte

Gastronomie in der Corona-Krise

Saarbrücken Sozialdemokraten im Stadtrat warnen, dass sich die Lage der Gastronomie in der kalten Jahreszeit weiter verschlechtern könnte.

Die SPD-Stadtratsfraktion sorgt sich in der Corona-Krise um die Saarbrücker Gastronomie. Sie leide immer noch stark unter den Folgen der Pandemie. Das Ende der Terrassen-Saison verschlimmere die Lage noch, sagt der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Sascha Haas. Einerseits, weil Gäste in Corona-Zeiten Bedenken haben könnten, im Inneren Platz zu nehmen. Andererseits, weil viele Gastronomen in ihren Häusern zu wenig Platz haben, um unter Corona-Bedingungen wirtschaftlich zu arbeiten. Die Stadt könne mit einem Verzicht auf die Sondernutzungsgebühren helfen. Diese seien bislang nur für 2020 gestundet. Die SPD-Fraktion fordere eine Aussetzung der Gebühren, auch für 2021. Eine Stundung helfe nicht, da entgangener Umsatz nicht nachgeholt werden könne.