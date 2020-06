Wer testet wann wen auf Corona? : SPD fordert Testkonzept vom Gesundheitsministerium

Saarbrücken Wer soll wen, wann im Saarland auf Corona testen? Im besten Fall stehen Antworten auf diese Fragen in einem Testkonzept“ – sagt die SPD: Das hat sie auf der Landespressekonferenz am Montag betont. SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon erklärte im großen Speisesaal des Landtages, dass Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) „endlich ein tragfähiges Test-Konzept vorlegen solle“.

Ein zentraler Punkt sollte sein, „Neuinfektionen nachzuverfolgen. Wir brauchen dazu auch ein erheblich besseres Datenmanagement zwischen den Gesundheitsämtern und dem Land“, sagt Commerçon. „Wir müssen uns auch auf die Sommerurlaub-Rückkehrer einrichten.“ Darüber hinaus „wollen wir eine Volltestung von Lehrkräften und Kita-Personal vor Beginn des Schuljahres auf freiwilliger Basis“, erklärt der 52-jährige Fraktionschef. Tests in der Schule? „Wenn das Bildungsministerium Tests will, soll es Bedarf anmelden“, erklärte Hermann Scharf, Vize-Fraktionschef der CDU. Commerçon meinte, dass es nicht „sein könne“, dass Bildungsministerin Christina Streichert-Clivot (SPD) „ein Testkonzept vorlegen soll“. Da sei jetzt Ministerin Bachmann gefragt. „Oder Ministerpräsident Tobias Hans“, sagt Commerçon. Dazu forderten er und die SPD regelmäßige Screenings bei verschiedenen Berufsgruppen (Krankenpflege, Altenpflege, Behinderteneinrichtungen, Fleischindustrie, Erntehelfer). Auch seien regelmäßige Stichprobentests wie in Luxemburg denkbar. Geld und Kapazitäten seien da. „Wir haben eine erhebliche Summe für Tests im Nachtragshaushalt eingestellt“, sagt Commerçon. Dort stehen für das Jahr 2020 5,3 Millionen Euro für Schutzmaterial, Test und Antikörpertests zur Verfügung. In den Jahren 2021 und 2021 sind jeweils 25 Millionen eingeplant. Dazu erklärte Scharf: „Luxemburg wendet zum Beispiel 25 Millionen Euro pro Monat für Tests auf.“ 300 Millionen Euro im Jahr für 650 000 Luxemburger. „Das können wir uns nicht leisten. Wir wollen das Konzept eh länderübergreifend angehen. Da führt der Ministerpräsident Tobais Hans in Berlin noch Gespräche zu“, sagt Scharf. Ob Hans da auch die weiteren SPD-Vorschläge fürs Test-Konzept vorschlägt? Die Saar-SPD will eine Antikörperstudie, fordert, dass freiwillige Corona-Tests möglich sein sollen. „Wir verlieren Zeit“, sagte Commerçon.