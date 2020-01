Kritik am Saarbrücker Oberbürgermeister : „Conradt lässt das Geld einfach liegen“

Das Rathaus St. Johann in Saarbrücken – darin hat Oberbürgermeister Uwe Conradt am Freitag seine 100-Tage-Bilanz vorgestellt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die SPD kritisiert die 100-Tage-Bilanz von Saarbrückens neuem Oberbürgermeister. Die Jamaika-Koalition hält dagegen.

„Der Oberbürgermeister redet viel und sagt wenig. Und er macht noch weniger.“ Das behauptet Mirco Bertucci, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Saarbrücker Stadtrat, mit Blick auf die 100-Tage-Bilanz von Uwe Conradt (CDU). Bertucci sagt: „Zu den Aufgaben des Oberbürgermeisters gehört auch, Impulse zu setzen, Interessen abzuwägen und wichtige Entscheidungen zu treffen. Den Mut dazu lässt Conradt vermissen.“

Dem Wohnungsbau habe Conradt faktisch den Kampf angesagt, um es allen Jamaika-Parteien recht zu machen. „Die Übereinstimmung in der Koalition reicht offenbar nur zu dem, was man nicht will. Die FDP will keine Wohnungen am Heidenkopf. Die CDU will keine neuen Pflegeplätze am Egon-Reinert-Haus auf dem Eschberg. Die Grünen wollen kein Wohngebiet am Kesselgrund in Dudweiler. Die Wohnungsnot als eines der größten Probleme der Stadt aber bleibt“, erklärt Bertucci.

Conradt habe ein Plus von zehn Millionen Euro im städtischen Haushalt für 2020 geerbt. Das sei Ergebnis einer konsequenten Haushaltspolitik unter Führung der SPD mit Charlotte Britz und Ralf Latz an der Spitze. „Diese Mittel muss man nutzen. Conradt lässt das Geld einfach liegen, anstatt es sinnvoll zu investieren: in Kitas und Schulen, Wohnungen und soziale Projekte. In die Verkehrswende und die ökonomische Entwicklung der Landeshauptstadt. Und in neues Personal, wo es fehlt“, sagt Bertucci: „Neue Impulse vom neuen Oberbürgermeister – Fehlanzeige.“ Was Conradt jetzt präsentiert habe, seien Projekte, die in der letzten Legislatur beschlossen und vorbereitet wurden. Das gelte besonders für das Modellprojekt zum Messe- und Kongresswesen und der Stadtteilentwicklung in St. Johann und Alt-Saarbrücken.

Die Jamaika-Koalition kontert die Kritik der SPD. „Beim Umbau des Ludwigspark-Stadions, der sich in einer kritischen Phase befand, wurden wichtige Entscheidungen getroffen, damit das Projekt möglichst im Zeitrahmen fertiggestellt werden kann. Bei der Weiter­entwicklung des Kongress-Standortes wurde durch seine Initiative mit dem Land eine Einigung erzielt, und die schwierige Situation bei der Berufsfeuerwehr wurde beruhigt – um die wichtigsten Punkte zu nennen“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Sascha Zehner.

Die beiden Grünen-Fraktionsvorsitzenden Yvonne Brück und Torsten Reif erklären: „Der Oberbürgermeister hat wichtige Schritte hin zu einer Verkehrswende in Saarbrücken unternommen. So werden in diesem Jahr erste Fahrradstraßen kommen und der E-Scooter-Verleih starten. Bis Ende nächsten Jahres sollen 150 Ladestationen für E-Autos kommen. Außerdem sollen der ÖPNV, Carsharing- und Mikromobilitätsangebote digital vernetzt werden.“

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Helmut Isringhaus sagt: „Wir haben uns im Wahlkampf dafür eingesetzt, den Wald am Heidenkopf zu erhalten. Die Bebauung wäre ökologisch ein falsches Zeichen gewesen. Ich bin verwundert, dass die SPD in Zeiten des Klimanotstandes im Zweifel gegen die Umwelt handelt. Grundsätzlich sollten für Neubauten möglichst versiegelte und nicht bewaldete Flächen genutzt werden.“

Mirco Bertucci (SPD). Foto: Uli Weis/ULI WEIS,uli.weis@gmail.com, 661

Sascha Zehner (CDU). Foto: BeckerBredel

Yvonne Brück (Die Grünen). Foto: BeckerBredel

Torsten Reif (Die Grünen). Foto: BeckerBredel

Helmut Isringhaus (FDP). Foto: BeckerBredel

Uwe Conradt (CDU). Foto: dpa/Oliver Dietze