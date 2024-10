Wohnraumkrise Ideen gegen Wohnungsnot: Wer nicht baut oder vermietet, soll mehr Steuern zahlen

Wie in vielen anderen Städten auch, ist der Wohnungsmangel in Saarbrücken ein Riesen-Problem. Es fehlen bebaubare Grundstücke, vor allem im Innenstadt-Bereich. Dabei gibt es über 1000 kleinere und größere Baulücken im Stadtgebiet. Das ist dem Baulückenkataster online zu entnehmen. Weil Baugrund in bestimmten Lagen aber immer knapper und damit teurer wird, wird er zum Spekulationsobjekt.