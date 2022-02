Platz für 147 Kinder : Spatenstich für neuen Kindergarten in Dudweiler

Symbolischer Spatenstich für den Neubau eines Kindergartens in Dudweiler. Foto: Dieter Steinmann

Dudweiler Über 6 Millionen Euro wird er kosten, der neue Kindergarten in Dudweiler. Geplant sind fünf Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Mit einem symbolischen Spatenstich wurde der Bau am Montag begonnen.

Reges Interesse fand der symbolische Spatenstich zum Bau des neuen Kindergartens in Dudweiler am gestrigen Montag. Bis Ende 2023 soll auf dem Grünstreifen zwischen der Schlachthofstraße und dem Areal am Sportplatz des TuS Herrensohr auf 1500 Quadratmetern ein dreigeschössiges Gebäude entstehen, dass Platz für 147 Kinder bietet. Vorgesehen sind fünf Kindergarten- und zwei Krippengruppen.

Pünktlich um 12 Uhr eröffnete Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) mit seinem Redebeitrag die Veranstaltung, die von etwa 50 Gästen aus der Landes-, der lokalen Politik, der Medien und interessierter Bürger verfolgt wurde. Uwe Conradt freute sich über das rege Interesse an dem wichtigen Thema und verwies auf den Mangel an Kitaplätzen, dem die Stadt nicht nur mit dem Bau des Kindergartens in Dudweiler entgegentreten will. „Seit dem vergangenen Herbst haben wir den Neubau von drei Kindertagesstätten angestoßen. Mit der Kita Waldwiese in Klarenthal, der grenzüberschreitende Kita in Brebach und nun hier in Dudweiler schaffen wir insgesamt 325 neue Kindergarten- und 77 neue Krippenplätze“, so Conradt. „Wir sind damit künftig mit 26 kommunalen Kitas der größte Träger in der Landeshauptstadt.“ Ein besonderer Dank, nicht zuletzt wegen der Finanzierung, ging an die Verantwortlichen der Landesregierung und an den Regionalverband.

Von den Gesamtkosten in Höhe von 6,1 Millionen Euro werden 2,4 Millionen vom Land, weitere 2 Millionen vom Regionalverband übernommen. Stellvertretend für das Land war auch die Minsterin für Bildung und Kultur vor Ort und erläuterte die Dringlichkeit ausreichender und gut geführter Kindertagesstätten. „Was passiert, wenn Kinder nicht oder nur unzureichend in sozialen Kontakt miteinander treten können, hat uns die Zeit der Pandemie eindrücklich gezeigt“, so Christine Streicher-Clivot (SPD). „Gute frühkindliche Bildung und Betreuung ist wichtig für alle Kinder, für die Familien und die Chancengleichheit im Bildungssystem.“ Streicher-Clivet verwies außerdem auf das neue Kita-Gesetz, das sie im November vergangenen Jahres in den Landtag eingebracht hatte und das für eine noch bessere Qualität sorgen soll.

Regionalverbandsdirektor Peter Gillo (SPD), der im Anschluss das Mikrofon übernahm, betonte insbesondere den Aspekt der frühkindlichen Bildung. „6,1 Millionen sind für die öffentliche Hand schon auch eine Hausnummer, aber es ist eine Investition, die sich lohnt. Denn noch mehr als die reine Betreuung der Kinder ist die frühzeitige Bildung der wichtigere und entscheidende Punkt.“ Die neu Kiga in Dudweiler sei außerdem wegen der Lage besonders spannend, habe man doch die Gemeinschaftsschule direkt um die Ecke und bald auch die deutsch-französische Schule in der direkten Nachbarschaft.