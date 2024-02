Fußball Wer die beste Abwehr im Saarland hat

In den vier Landesligen im Saar-Fußball geht es an den Tabellenspitzen spannend zu. Richtig absetzen konnte sich in keiner Liga ein Verein. Ein Spitzenreiter sticht mit einer besonders beeindruckenden Quote hervor. Er kassierte nur sechs Gegentore in 16 Spielen.

07.02.2024 , 07:00 Uhr

Lars Anton (rechts) hat in seiner Karriere jede Menge Erfahrung gesammelt – wie hier 2019 im Saarlandpokal-Halbfinale. Damals unterlag er im Trikot von Saar 05 Saarbrücken Manuel Zeitz und dem 1. FC Saarbrücken mit 1:3. Heute ist der ehemalige Regionalliga-Akteur Spielertrainer des SV Geislautern, der mit vier Punkten Vorsprung auf die Spvgg. Quierschied II Spitzenreiter der Fußball-Landesliga Süd ist. Foto: imago images / Jan Huebner/imago sport

Von David Benedyczuk

Landesliga Süd: