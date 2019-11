Sozialprojekt für Kinder : Wie Saarbrücker Kinder mit „Sindbad“ Integration lernen

Kinder aus der Kita Melanchthon bei der „Sindbad“-Aufführung in der Saarbrücker Musikhochschule. Foto: Bert Romann/PÄDSAK

Saarbrücken Seit zehn Jahren verbindet der Verein Pädsak Sozialarbeit für Kinder mit Musik. Nun sucht man weitere Geldgeber.

Sonst gilt’s hier der Klassik und dem Jazz, jetzt aber waren mal orientalische Klänge in der Saarbrücker Musikhochschule zu hören. Und nicht Studierende waren die Hauptpersonen, sondern Grundschul- und Kita-Kinder aus Saarbücken. Die Pädagogisch-Soziale Arbeitsgemeinschaft (Pädsak) feierte ihr zehnjähriges Bestehen mit dem Kinderprojekt „Sindbad“. Der Saarbrücker Verein organisiert soziale Projekte wie etwa Schüler- und Altenhilfe, Sozialberatung und den regelmäßigen Kindertreff im Stadtteil Wackenberg. Die Programmangebote der Pädsak verbinden soziale Hilfestellung mit Kultur für den Stadtteil, so Beate Weiler, Koordinatorin der Pädsak.

Zum Jubiläum wurde nun ein Projekt auf die Beine gestellt, bei dem Kinder aus verschiedenen Kitas vom Wackenberg, die die Pädsak-Angebote wahrnehmen, zusammen mit Studenten der Musikhochschule das Märchen „Sindbad“ als Musical aufgeführt haben. Solche musikalischen Projekte sind übrigens gute Tradition bei dem Verein, so beispielsweise auch die Zusammenarbeit mit dem „HeartChor“, das sind Senioren, die vor allem Rocktitel singen, und einem Anti-Rassismus-Projekt mit den Jugendlichen vom Verein „2. Chance“.

Speziell die musikalische Früherziehung liegt den Pädsak-Mitarbeiten am Herzen. Denn diese habe einen wichtigen Effekt auf das Erlernen sozialer und kreativer Kompetenzen, so der Saarbrücker Musikpädagoge Prof. Michael Dartsch: „Sie trägt außerdem zur Stärkung emotionaler Ausgeglichenheit bei.“ So könne sie auch die Bildungschancen benachteiligter Kinder erhöhen.