Saarbrücken : Sozialkosten-Explosion im Regionalverband

Im Regionalverband versuchen auch Privatleute mit diversen Hilfsaktionen die gröbsten Folgen der Armut zu lindern. Unser Archivbild entstand bei der Saarbrücker Tafel, die jede Woche rund 15 Tonnen Lebensmittel an etwa 4500 Menschen verteilt, darunter 1200 Stammkunden. Foto: Iris Maurer

Regionalverband Immer mehr Rentner haben nicht genug zum Leben und brauchen Grundsicherung – immer mehr können ihre Pflege nicht bezahlen.

Alarmierende Zahlen über die rasant wachsende Armut im Regionalverband (RV) präsentiert die SZ regelmäßig – seit vielen Jahren. Extrembeispiel: 2005 wurde die Grundsicherung eingeführt. Damals zahlten noch die Sozialämter der einzelnen Städte und Gemeinden des RV dieses Geld aus – und zwar an 2740 Personen.

Heute sind bereits rund 6100 Menschen (darunter 3814 Rentner) im RV auf Grundsicherung angewiesen. Das heißt: Allein die Zahl der Grundsicherungsempfänger außer­halb vom Heimen wuchs von 2005 bis 2019 um rund 122 Prozent. Ende nicht abzusehen. Rund drei viertel von ihnen leben in Saarbrücken.

Weiteres krasses Beispiel: Schon im April 2016 bezogen im RV 5789 Menschen Grundsicherung außerhalb von Heimen – 3572 davon waren Rentner. Bezogen auf die Gesamtzahl der Rentner im RV war der Anteil derer, die Grundsicherung brauchten, damals doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. RV-Direktor Peter Gillo betonte damals, dass es hier um alte Leute ging, die entweder „gar keine Rente“ bekamen „oder eine Rente, die nicht zum Lebensunterhalt reichte“.

Drittes Beispiel: Um 41 Prozent wuchs von 2012 bis 2016 die Zahl der Menschen, denen der RV Hilfe zur ambulanten Pflege oder zur Pflege in Heimen gewährte. 2016 musste der RV allein für Grundsicherung und Hilfe zur Pflege rund 62 Millionen Euro ausgeben. Tendenz steigend.

2019 bezahlte der RV für rund 1600 Menschen „Hilfe zur Pflege in Einrichtungen“ und für 750 Menschen „ambulante Hilfen zur Pflege“. Rund 1000 Menschen bezogen vom RV „Hilfe zum Lebensunterhalt“, 2000 Menschen erhielten Wohngeld. Allein die „Hilfe zur Pflege“ kostete die RV-Kommunen 2019 insgesamt rund 23,7 Millionen Euro. Und weitere rund 115 Millionen Euro musste der RV für die sogenannten „Kosten der Unterkunft“ von armen Leuten bereithalten.

Schon 2014 hatte Gillo festgestellt: „Wir werden als das größte Sozialamt der Republik wahrgenommen.“ Und daran hat sich nichts geändert. Laut einer Studie des Berlin-Institutes waren 2019 an die 16 Prozent der unter 65-jährigen Menschen im RV abhängig von Hartz IV.

Und woher nimmt der RV all das Geld, das er braucht, um diese soziale Schieflage abzufedern? 2019 gab der RV insgesamt rund 500 Millionen Euro aus. Rund die Hälfte davon ersetzen ihm das Land und der Bund – unter anderem für die Nettokosten der Grundsicherung. Die andere Hälfte holt sich der RV als sogenannte Regionalverbandsumlage von seinen Kommunen. Hauptzahler ist die Stadt Saarbrücken. Die wiederum schraubt seit 2017 und noch bis 2022 sukzessive ihre Grundsteuer hoch – nach eigenen Angaben – um ihre RV-Umlage bezahlen zu können.

Die Sozialkosten schlucken jedes Jahr 80 Prozent aller Ausgaben des RV. Das heißt: Rund 400 Millionen Euro gingen allein 2019 über Sozialamt, Jugendamt und Jobcenter des RV an Menschen, die Hilfe brauchen.

Dies sind nur einige der Zahlenreihen, mit denen die SZ in den vergangenen Jahren versucht hat, die fatale Rolle des RV als „größtes Sozialamt der Republik“ zu erklären. Um die Belastungen zu veranschaulichen, mit denen der RV – sprich: seine Städte und Gemeinden – in die 20er Jahre gestartet sind, hat die SZ auf dieser Seite eine Reihe von Grafiken erstellt. Die Zahlen recherchierte RV-Pressesprecher Lars Weber. Allerdings lassen sich nicht für alle Sozialleistungen aussagekräftige Grafiken erstellen. In manchen Bereichen haben gesetzliche Neuregelungen irreführende Schwankungen ausgelöst. So führte beispielsweise die Mütterrente 2016 zu einem Rückgang der Grundsicherungsempfänger, weil einige Rentnerinnen, die Mütterrente bekamen, dadurch ihren Anspruch auf die Grundsicherung verloren.

Ein weiteres Darstellungsproblem entsteht dadurch, dass die Sozialleistungen nicht alle aus denselben Kassen kommen. Was der RV an Grundsicherung auszahlt, wird ihm vom Bund ersetzt. Hartz-IV fließt sogar direkt vom Bund an die Bezieher. Aber die Personalkosten für die Verwaltung der Grundsicherung und das Geld für die „Hilfe zur Pflege“ muss sich der RV von seinen Kommunen holen.

RV-Direktor Peter Gillo und die SZ warnen bereits seit Jahren vor der Altersarmut. Gillo glaubt: „Die jüngst vom Bundeskabinett vorgestellte Grundrente für Menschen mit 33 Beitragsjahren ist ein großer Schritt nach vorne. Eine Reform, die vielen Menschen mehr Würde gibt.“ Zumindest einem Teil derer, die heute in Altersarmut leben, bleibe – dank der Grundrente – künftig der Gang zum Sozialamt erspart.

