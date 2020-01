Saarbrücken Im Streit um den Entzug der Hartz-IV-Leistungen an einen herzkranken Kunden durch das Jobcenter im Regionalverband Saarbrücken hat das Sozialgericht dem Betroffenen vorläufig Recht gegeben.

Unsere Zeitung hat mehrfach über den Fall berichtet. Dem Herzpatienten waren „die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts“ per Bescheid bis März 2020 bewilligt worden. Im Oktober 2019 wurden die Sozialleistungen aber ohne vorherige Anhörung entzogen, weil der 42-Jährige nicht zu einer Vorsprache im Jobcenter erschienen war. Tatsächlich war er mit ärztlichem Attest krank geschrieben und angeblich aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, zu dem Termin zu erscheinen. Ein Widerspruch gegen den Entzug des Arbeitslosengelds II wurde im November zurückgewiesen. Deshalb beantragte Anwalt Valentin beim Sozialgericht einstweiligen Rechtsschutz. Unter anderem war sein Mandat nach der Zahlungseinstellung zeitweise nicht mehr krankenversichert, weil auch keine Beiträge gezahlt wurden. Die Richterin ordnet in ihrem Beschluss, der unserer Zeitung vorliegt, an, dass diese Anfechtungsklage „aufschiebende Wirkung“ hat. Demnach wird die Entscheidung des Jobcenters zumindest bis Ende März korrigiert. Die Kosten des Verfahrens muss das Jobcenter zahlen.