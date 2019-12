Sozialbestattungen im Regionalverband : Selbst der Tod ist für viele unbezahlbar

Regionalverband Im Regionalverband ist die Zahl der armen Menschen sehr hoch. Für die Betroffenen hat das Konsequenzen bis zum Lebensende.

Tabuthema Sterben: Mit dem weithin verdrängten Ende des Menschen müssen sich auf jeden Fall die Kommunen auseinandersetzen. Auch im Regionalverband und nicht zuletzt in seinen größten Städten, Saarbrücken und Völklingen. Gerade dort führen Altersarmut und Vereinsamung am Ende eines Lebens dazu, dass die Kommune für die Beerdigung sorgen muss. Denn langes Warten lässt das Landesbestattungsgesetz nicht zu.

Sieben Tage nach dem Tod soll der Leichnam eines Verstorbenen unter der Erde sein. Finden sich in dieser Zeit keine Hinterbliebenen, die als „Bestattungspflichtige“ in Frage kommen, ordnet die Ortspolizeibehörde die Bestattung an. Das heißt: Die Kommune muss das Begräbnis veranlassen – und es erst mal bezahlen.