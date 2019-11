Info

In Deutschland leiden knapp vier Millionen Menschen an Depressionen. Die Krankheit tritt in verschiedenen Formen auf und kann unterschiedliche Ursachen haben. Auslöser ist manchmal ein negatives Lebensereignis, die Depression kann aber auch biologisch bedingt sein und aus dem Nichts heraus auftreten. Betroffene fallen in ein tiefes Loch, können sich nicht mehr freuen und sind erschöpft. Sie werden normalerweise mit Medikamenten behandelt. Wenn das nicht hilft, ist die EKT eine Option.