Saarbrücker Sommermusik : Sommermusik beginnt mit einem Abschied

Saarbrücken Thomas Altpeter hat die künstlerische Leitung der Saarbrücker Konzertreihe an Johanna Dorn übergeben. Zum Auftakttermin waren beide anwesend.

Nein, seine treuen Fans kann er mit so was nicht schrecken. Das Stammpublikum und der Initiator und langjährige künstlerische Leiter der Saarbrücker Sommermusik sind ein eingespieltes Team: Nach 35 Jahren kennt man sämtliche Marotten des anderen wie ein Ehepaar, das zusammen alt geworden ist. Doch ab sofort ist die Verbindung, offiziell zumindest, geschieden: Altpeter ging kürzlich in Rente und nutzte die Eröffnung der diesjährigen Ausgabe, um sich von seinen Zuschauern zu verabschieden. Das aktuelle Programm hat er noch zusammengestellt und will bei etlichen Konzerten auch anwesend sein.