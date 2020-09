Wettervorhersage : Sommerlich-warmes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Sommerlich-warmes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach Heute wird es im Saarland mit Temperaturen von 22 bis 27 Grad nochmal sommerlich warm.

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es nochmal sommerlich warm. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) können am Mittwoch Temperaturen von 22 bis 27 Grad erreicht werden. Ab dem Nachmittag sind in der Südwesthälfte sowie über dem Bergland einzelne Schauer möglich.