50 Prozent Rabatt Nächster Laden in Saarbrücker Europa Galerie schließt

Das nächste Aus in der Europa Galerie: S.Oliver in Saarbrücken schließt. Das Bekleidungsgeschäft macht derzeit einen Räumungsverkauf. Am Samstag, den 2. September öffnet das Geschäft von 10 bis 18 Uhr zum letzten Mal die Türen. Dann verlässt S.Oliver die Saarbrücker Innenstadt.