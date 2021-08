Hilfseinsatz eines Reservisten im Altenheim : Der Soldat aus Saarbrücken und die 90-Jährige

Auch der Saarbrücker Soldat Patrick Wilczek wurde vor der Saarbrücker Ludwigskirche Ende Juli als Helfer im Gesundheitsamt verabschiedet. Er war mit etwa 20 anderen Reservisten seit Mai 2021 mit Kontaktnachverfolgungen, Impfungen und Tests beschäftigt.Wilczek zeigt das neue Abzeichen an seiner Uniform: Amtshilfe-Einsatz SarsCov2 Regiionalverband Saarbrücken. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Die Bundeswehr-Reservisten kamen im Mai zur Unterstützung des Gesundheitsamts Saarbrücken beim Impfen, bei Tests und der Kontaktnachverfolgung. Doch Soldat Patrick Wilczek erlebte die berührendsten Momente im Altenheim.

Eine 90-jährige, demenzkranke Frau läuft über einen Flur in einem Altenheim und ruft laut um Hilfe. Sie weiß nicht mehr, wo sie ist und möchte nur noch nach Hause. Patrick Wilczek sieht die Frau, geht zu ihr, nimmt sie in den Arm und redet mit ihr. Die Frau beruhigt sich, und Patrick Wilczek spürt plötzlich ein ganz besonderes Gefühl. „Es war ein toller Moment. Ich hatte das Gefühl, dieser Frau in einer schlimmen Situation direkt helfen zu können“, erzählt der 28-Jährige Saarbrücker. Er ist einer von zehn Soldaten, die am vergangenen Freitag vor der Ludwigskirche in Saarbrücken von Regionalverbands-Direktor Peter Gillo (SPD) aus dem Unterstützungsdienst im Gesundheitsamt verabschiedet wurden. „Ich bedanke mich im Namen aller Saarbrücker bei Ihnen für diese enorme Leistung in den vergangenen Monaten. Sie waren sieben Tage in der Woche im Einsatz für die Bevölkerung“, lobte Gillo die Soldaten.

Bis zum Jahr 2018 war Patrick Wilczek bei der Bundeswehr als Offizier tätig. Seitdem ist er Reservist. Im vergangenen Jahr meldete er sich zu der Bundeswehr-Aktion „Reserve hilft“. Dort machen sehr viele ehemalige Soldaten mit. Teilweise sind es Soldaten, die schon 30 bis 40 Jahren nicht mehr im Dienst waren.

Die Reservisten helfen dort in der Bevölkerung, wo sie gebraucht werden. Und in der aktuellen Corona-Zeit suchten die Behörden händeringend nach Hilfe. „Uns wären ohne die Soldaten die Felle davongeschwommen. Das muss man ganz klar so sagen“, sagte Alexander Birk, der Leiter des Gesundheitsamtes im Regionalverband Saarbrücken. Bis zu 20 Soldaten zeitgleich leisteten seit Anfang Mai im Regionalverband Corona-Hilfe. „Wir halfen bei den Tests, beim Impfen oder bei der Kontaktnachverfolgung. Wir haben Daten erfasst und vervollständigt, und wir haben Genesenen-Bescheide ausgestellt“, berichtet Wilczek von den Aufgaben der Soldaten. Zudem wurden sie auch in Alten- und Pflegeheimen und Psychiatrien eingesetzt.

Als die Arbeit im Zuge der sinkenden Inzidenzen und immer mehr geimpften Menschen weniger wurde, konnten sich die Soldaten auch anderen Aufgaben widmen. „Wir haben den Bewohnern beim Essen geholfen, haben mit ihnen Bänke gebaut, Spiele gespielt oder sind mit ihnen spazieren gegangen“, sagt Wilczek. Die Soldaten wurden quasi zu Zivildienstleistenden und halfen der Bevölkerung mit ihrem Einsatz überall, wo Not am Mann war.