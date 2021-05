Pandemie-Entwicklung in Regionalverband : Corona-Statistiker kämpfen mit Melde-Problemen

Saarbrücken Die vom Robert-Koch-Institut mitgeteilte Sieben-Tage-Inzidenz aus dem Regionalverband spiegelt nicht die tatsächliche Lage. Denn die Zahlen vom Samstag und Sonntag ließen sich wegen eines Software-Problems nicht übermitteln.

Computerprobleme prägen die Corona-Statistik vom Wochenende. Wie der Regionalverband (RV) mitteilt, ist seit Samstag keine Übertragung der Daten zum Robert-Koch-Institut (RKI) möglich. Das Gesundheitsamt des RV meldet am Sonntag zwei neue Coronafälle (Stand 30. Mai, 16 Uhr). Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner sinkt nach Berechnungen des Gesundheitsamtes auf 35,4. Für den Sonntag lag die vom RKI ausgewiesene 7-Tage-Inzidenz im RV bei 27,7. Dieser Wert ist jedoch zu niedrig, weil er die 23 neuen Fälle vom Samstag wegen des Software-Problems nicht enthält. Auch die beiden neuen Fälle vom Sonntag konnten nicht übermittelt werden. Der RV meldet alle Fälle nach, wenn das IT-Problem gelöst ist. 409 Infizierte gibt es aktuell im RV. Davon leben 225 in Saarbrücken, 66 in Völklingen, 37 in Sulzbach, je 15 in Riegelsberg und Friedrichsthal, 14 in Heusweiler, 13 in Püttlingen, 11 in Quierschied, 9 in Kleinblittersdorf und 4 in Großrosseln. 15 580 bestätigte Fälle gab es im RV seit Beginn der Pandemie. Davon entfallen 8779 auf Saarbrücken und 6801 auf das Umland. Als genesen gelten 14 700 Personen. 471 Menschen starben an oder mit Corona.