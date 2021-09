Deutscher Wetterdienst : Jetzt wird’s herbstlich: So wird das Wetter an diesem Wochenende im Saarland

Jetzt wird’s herbstlich: So wird das Wetter an diesem Wochenende im Saarland

Offenbach/Saarbrücken Das Wetter in der Region hat nun endgültig genug vom Spätsommer...Wie das Wetter die nächsten Tage wird, sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes voraus.

Viele Wolken, aber kaum Regen: So sind die Wetteraussichten für das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nach etwas Nebel am Morgen wechseln sich am Freitag Sonne und Wolken ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen in Offenbach mitteilte. Bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad bleibt es niederschlagsfrei.