Uwe Conradt übergab Brief So will Saarbrücken Paris bei den Olympia-Wochen unterstützen

Saarbrücken · Die Sport-Welt freut sich in diesem Sommer auf die Olypischen Spiele in Paris. Aus der ganzen Welt zieht es Sportler und Zuschauer in die französische Hauptstadt. Eine Herausforderung, bei der jetzt auch Saarbrücken helfen will.

15.06.2024 , 09:07 Uhr

Uwe Conradt vor dem Pariser Rathaus mit dem Brief, in dem sich Saarbrücken als Erholungsort für von Olympia gestresste Hauptstädter empfiehlt. Foto: LHS