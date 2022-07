Kultstadtfest : „Die Lebensfreude ist nach Saarbrücken zurückgekehrt“

Max Mutzke war einer der Top Acts beim Kultstadtfest. Musiker des Saarländischen Staatstheaters begleiteten ihn auf der Bühne auf dem Tblisser Platz am Samstagabend. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Tausende haben am Wochenende bei strahlendem Sonnenschein das Kultstadtfest in der Landeshauptstadt mit Musik und Mitmach-Aktionen gefeiert. Was es alles zu erleben gab.

Von Marko Völke

Vor der großen Bühne am Staatstheater feierten die Massen mit den Top-Acts wie Michael Schulte und Max Mutzke. Andere bevorzugten die kulturellen Angebote auf dem Schlossplatz. Auf der Saarwiese tobten unbeschwert die Kinder. Und für wieder andere war das Programm dagegen eher Nebensache. Sie wollten sich einfach mal wieder mit ihren Freunden treffen und plauderten. Das erste Kultstadtfest vereinte am Wochenende tausende Saarländer. Allein zu Beginn des Festes am Freitagabend kamen nach Veranstalterangaben rund 50 000 Besucher, am Samstag waren es 70 000. Ähnliche Zahlen wurden auch am Sonntag erwartet.

„Die Lebensfreude ist nach Saarbrücken zurückgekehrt“, freute sich der künstlerische Leiter Norbert Küntzer über die positive Resonanz auf die erste Großveranstaltung in der Landeshauptstadt seit dem Ausbruch der Pandemie. Überall sah man gut gelaunte Menschen, und bei den Auftritten der Top-Acts empfingen sie die Künstler oft euphorisch.

Nach der kurzfristen Absage von Schauspieler Ben Becker (wir berichteten) setzte die Landeshauptstadt auf die „drei M’s“ als Headlinder: Mia, die sich am Sonntagabend zum Finale des dreitägigen Festes angesagt hatte, sowie Michael Schulte und Max Mutzke. Mit beiden letzteren hatte der Veranstalter gleich zwei der in den vergangenen Jahren nur sehr wenig erfolgreichen deutschen Vertreter beim „Eurovision Song Contest“ im Programm. Und beide bewiesen, dass sie sich längst aus dem Schatten des Musikwettbewerbes befreit und im Gegensatz zu ihren meisten Kollegen bis heute erfolgreich sind.

So überraschte Michael Schulte, der am späten Freitagabend für das erste Highlight des Kultstadtfestes sorgte, nicht wenige Zuschauer auf dem vollen Platz vor dem Staatstheater, wie viele Hits er inzwischen schon auf Lager hat. „Ich erinnere mich daran, dass ihr hier im Saarland extrem gut singen könnt“, forderte der Pop-Musiker das Publikum zum Mitmachen auf – und das ließ sich nicht lange bitten. Getreu seinem Erfolg „Remember me“ wird sein 90-minütiger Auftritt vielen Saarländer bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben.

„Ich bin schon 2011 zum ersten Mal hier auf dem Fest aufgetreten“, erinnerte sich Max Mutzke. In Saarbrücken zu sein, sei für ihn immer ein bisschen wie Urlaub. In den Anfängen seiner Karriere sang er schon einmal auf dem St. Johanner Markt, nun war er Top-Act vor dem Staatstheater. Nicht nur der Platz war rappelvoll, sondern auch die Bühne: Dort begleiteten ihn Musiker von dem 80-köpfigen Saarländischen Staatsorchester bei den Hits wie „Welt hinter Glas“ und „Can‘t wait until Tonight“. Inzwischen reicht das Spektrum des vielseitigen Künstlers von Pop über Soul bis hin zu Jazz. Und daraus gab er auch bei seinem Auftritt einige Kostproben. So durften in seinem 90-minütigen Programm auch Klassiker wie „Me and Misses Jones“ nicht fehlen: „Es ist nicht normal, dass wir sowas wie heute erleben dürfen“, bedankte sich Mutzke beim Saarbrücker Publikum.

Aber nicht nur vor dem Staatstheater sorgten Live-Bands für tolle Stimmung. Auch der St. Johanner Markt glich bei Auftritten von Gruppen wie „Dynamic Lounge“ einem brodelnden Hexenkessel. Die Musiker servierten ihrem Publikum einen Cocktail aus 90er-Hits wie „Sweet Dreams“ und „Rhythm is a Dancer“. „Die Leute tanzten, sangen und sprangen mit uns“, sagte Schlagzeuger Holger. Und auch das deutsch-französische Songpoeten-Treffen im lauschigen Innenhof der Stadtgalerie fand viele Zuschauer.

Am Samstag wurde der Schlossplatz zum ersten Mal Teil des Veranstaltungsbereiches. Denjenigen Besucher, denen bei dem Sommerwetter der Weg zu diesen und den weiteren Programmpunkten der zahlreichen Institutionen, die teilweise etwas abseits des Festkerns lagen, nicht zu weit war, konnten dort einen ganzen Tag lang Kultur satt erleben. Im unterirdischen Burggraben des Historischen Museums Saar waren so „Die Ratten“ los. Das Staatstheater zeigte dort Szenen aus Hauptmanns Tragikomödie. Auf dem Schlossplatz sang Maya Fadeeva eine entspannte Version des Michael-Jackson-Hits „Man in the Mirror“.

Trotz der sommerlichen Temperaturen unternahmen die Festival-Besucher Ingrid, Deborah und David einen ausgiebigen Bummel über das Kultstadtfest. Sie hörten sich im VHS-Zentrum das Konzert des „Yellow Supmarine Chors“ an und wollten danach noch zu einer Chemie-Vorführung: „Das ist mal etwas komplett anderes, als nur Essen und Trinken“, lobte die Familie das Konzept des neuen Festes. Und auch VHS-Direktorin Carolin Lehberger war mit dem Zuspruch auf die über 20 Angebote zufrieden. Gerade Mitmachaktionen würden immer am besten gehen. So sei etwa das Gestalten von Blumenkränzen für das Haar der Renner gewesen, berichtete Lehberger.

Bevor David mit seiner Familie das VHS-Zentrum besuchte, spielte er noch eine Runde Rugby auf den Saarwiesen. Dort ging es am Wochenende zu wie in einem Bienenstock: Zahlreiche Eltern tummelten sich mit ihren Kindern beim Familien-Mitmachprogramm: „Wir möchten die Leute wieder animieren, sich zu bewegen“, erklärte Ramon Gechnizdjani von der Tanzschule Bootz-Ohlmann, die den jungen Gästen einfache Choreografien beibrachte. Der Zauberer Zantac ließ dagegen beispielsweise vor den Augen des Publikums eine Cola-Falsche verschwinden. Andere Kids tobten sich bei den sportlichen Angeboten aus oder spielten mit überdimensionalen Bauklötzen.