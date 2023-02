Straßenkarneval : Burbach holt sich sein größtes Volksfest zurück

Burbach Was für eine Wiederkehr: 180 000 Faasebooze zeigten am Rosenmontag, wie sehr sie den Umzug durch Burbach vermisst haben.

Der Burbacher Rosenmontagsumzug zog in diesem Jahr wieder Zehntausende Menschen nach Burbach. 61 Gruppen zogen gestern von Rockershausen nach Burbach, um gemeinsam mit lautem „Alleh Hopp“ Süßigkeiten zu verteilen und gute Stimmung zu verbreiten. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel strömten 35 Prunkwagen und 25 Fußgruppen vieler Vereine durch die Burbacher Mitte. Laut Angaben von Stephan Laßotta, Sprecher des Landespolizeipräsidiums, zog es in diesem Jahr rund 180 000 Menschen zum Umzug nach Burbach. Nach dem Führungsfahrzeug der KG Mir sin do, führten die KELLERaves unter dem Motto „Rave the planet“ bei lauter Musik den Umzug an. Unter anderem die KG „Grüne Nelke“ aus Dudweiler, der Musikzug Gersweiler 1957, die KG Die Quassler, die KG „Die Eule“, der TV Burbach, die Völklinger Stadtsoldaten, die KG Die Nassauer, die KG „M’r sin nit so“, der KV „Die Holzäppel“, die Kesselflicker, die Galgenbuck-Deufel aus Bad Säckingen, der KV „Daarler Dabbese“, die Molschder Narrekäpp und die Saarraketen Güdingen heizten den Besuchern ein, die in Fünferreihen den Straßenrand säumten.