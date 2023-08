Überall alte Autos zu sehen Einsteigen erwünscht: So schön war´s beim Oldtimer-Mitfahrtag in Saarbrücken (mit Fotos)

Nicolai von Engelhardt und Dirk Freytag waren aus Kronberg im Taunus mit einem Mercedes SL gekommen, die gelten als Ideengeber der Mitfahrtage. In Kronberg gab es schon neun dieser Veranstaltungen, in Saarbrücken wurde das übernommen: „Wir freuen uns wahnsinnig, dass unsere Aktion nachgemacht wird. Wir sammeln in Deutschland alle für den gleichen Zweck, die Rotaract Kids Camps, ein Ferienprogramm für Kinder aus benachteiligten Familien. Saarbrücken macht es jetzt, das läuft sensationell. In Kassel und Bad Ems gibt es das auch und bald erstmals in Amsterdam“, freut sich von Engelhardt.