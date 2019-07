Das lohnt sich : So macht der ZKE Saarbrücker Müll zu Geld

Wer beim Wertstoffhof Am Holzbrunnen vorfährt, hat meist ein buntes Durcheinander im Kofferraum. Hier erklärt Thomas Becker vom ZKE (rechts), was in welchen Container muss. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken 2018 brachten Altpapier, Metall und Elektroschrott aus blauen Tonnen, Containern und Wertstoffhöfen insgesamt 1,3 Millionen Euro.

So ist gewährleistet, dass alles, was die Bürger sammeln und abgeben, wie es sich gehört – dass dies alles auch ihnen wieder zugutekommt. Vor allem in Form des Services, den die Wertstoffhöfe bieten und den die Saarbrücker auch ausnehmend gerne nutzen.

In Spitzenzeiten – so hat der ZKE gezählt – kommen am Tag in jedes der drei Wertstoffzentren bis zu 500 Bürger, um Müll loszuwerden. Besonders groß ist der Andrang am frühen Morgen, um die Mittagszeit, an Samstagen, an Brückentagen und am Tag nach einem Feiertag.