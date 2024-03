Feinem Essen auf der Spur Couscous ist viel mehr als bloß eine Beilage

In nahezu jedem Lebensmittelgeschäft gibt es mittlerweile Couscous, denn levantinische und arabische Kochkunst erfreut sich großer Beliebtheit. Die Getreidekörnchen entstehen durch Zerreiben von Weizen, Hirse oder Gerste und sind vielseitig verwendbar. Sie können Salat – zum Beispiel mit fein geschnittenen Tomaten, Gurken und Kräutern – oder Beilage sein. Aber das traditionelle Couscous in der nordafrikanischen Küche ist weit mehr als das. 2020 wurde Couscous in seiner ursprünglichen Form in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.