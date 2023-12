So kämpft die Bäckerei Heil gegen die Insolvenz „Wir müssen uns wehren, dass diese Bäckerei nicht geschlossen wird“

Beim Kneten von Teig muss es schnell gehen, sonst würde er an den Händen kleben. Mit jeder Hand bearbeitet Bäcker Heiko Aubertin jeweils einen Klumpen Teig, so schafft er es, zwei Brote gleichzeitig zu formen. Sie werden später in einer der beiden Filialen der insolventen Bäckerei Heil in Saarbrücken verkauft. Um 3.30 Uhr sind die Saarbrücker Straßen leer. Nur in der Backstube in der Trierer Straße brennt Licht.