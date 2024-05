Wie Wohnungslose das Hochwasser erlebt haben „Ich habe mir einen höher gelegenen Platz gesucht“

Petra Therre, stellvertretende Vorsitzende von „Ingos kleine Kältehilfe – Hand in Hand“, erklärt: „Zum Glück ist uns nichts zu Ohren gekommen, dass obdachlose Menschen zu Schaden gekommen sind.“ Einige Obdachlose berichteten laut Therre von durchnässten oder weggespülten Schlafsäcken aufgrund des anhaltenden Regens. Hier habe man aber sofort mit Ersatz helfen können. „Die Räume der Kältehilfe in der Stengelstraße und unser Lager auf der Rußhütte sind ohne Schäden geblieben. Nur durch den Stromausfall mussten wir dort einiges aus unseren Kühlgeräten retten“, berichtet Petra Therre weiter. „Selbstverständlich haben wir unsere Hilfe bei den Behörden angeboten. Geplant waren das Packen von Lunchpaketen sowie die Zubereitung von warmen Mahlzeiten für die Flutopfer. Aufgrund der großen Hilfsbereitschaft von Organisationen und privater Seite wurde unsere Hilfe jedoch in dieser Hinsicht nicht benötigt. Für mehrere betroffene Bewohner der Rußhütte wurde von der Kältehilfe Soforthilfe in Form von Kleidung, Wäsche und Hygieneartikeln gewährt“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende weiter.