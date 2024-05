„Ich habe mir einen höher gelegenen Platz gesucht“ So haben Obdachlose das Hochwasser in Saarbrücken erlebt

Das Hochwasser in Saarbrücken hat am Pfingstwochenende für viele überflutete Keller, Wohnungen und zerstörtes Hab und Gut gesorgt (wir berichteten mehrfach). Doch wie ist es den Menschen ohne Wohnung ergangen? Und wie ist die Lage in den Hilfseinrichtungen? Wir haben uns umgehört.