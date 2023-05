„Smart City Konferenz“ Wie sieht das Saarbrücken der Zukunft aus?

In Echtzeit am Bildschirm sehen, welche Parkplätze in der Innenstadt frei sind, ohne sich erst lange durch den stockenden Verkehr zu kämpfen. Müll-Container, die dem Entsorgungsbetrieb selbstständig melden, ob sie geleert werden müssen, und Straßenlaternen, die nur leuchten, wenn sie gebraucht werden. So stellt sich Tobias Raab, Dezernent für Wirtschaft, Digitalisierung und Soziales, Saarbrückens Zukunft vor. Die Landeshauptstadt soll „Smart City“ werden – also eine digitalisierte, intelligent vernetzte Stadt. Dazu ist zurzeit ein „Smart City Entwicklungsplan“ in Arbeit.