Auf den Spuren eines Architekten-Lebens : Eine slowenische Stadt sucht Hilfe im Saarland

Eine Luftaufnahme des Hauses Karcherstraße 9, wo Albert Valli in Saarbrücken gewohnt hat. Foto: Google

Saarbrücken Jesenice will den Architekten Albert Valli ehren, der in Saarbrücken starb. Doch nirgends ist ein Foto von dem Mann aufzutreiben.

Ob Villen oder öffentliche Bauten, ob Schulhaus oder Frachthalle: Albert Valli hat ein vielfältiges architektonisches Erbe hinterlassen, zum Beispiel in der slowenischen Kleinstadt Jesenice. Deren Verwaltung hat 2022 gleich doppelten Grund, Valli zu würdigen: Sein Geburtstag liegt 150 Jahre zurück. Und vor 100 Jahren brach er von Jesenice aus zu neuen Zielen auf. Der Lebensweg des Architekten endete in Saarbrücken, wo Valli am 11. Juni 1941 starb und wo er auch begraben ist. Deshalb wendet sich Ahmed Pasic, der Organisator des Doppeljubiläums, aus der slowenischen Kleinstadt an die Bewohnerinnen und Bewohner der Saar-Metropole. Pasic schreibt, die Stadt Jesenice suche für ihre Valli-Gedenkstätte ein Foto von ihm. Und er hoffe, dass es vielleicht SZ-Leser gibt, die eine Aufnahme von Valli ihr Eigen nennen.

Wie Albert Valli nach Saarbrücken gekommen ist

Zur Welt gekommen war er am 16. Juni 1877 im schweizerischen Würenlos. Nach seiner Ausbildung zum Architekten zog es Valli ins slowenische Städtchen Jesenice, das seinen Aufstieg im frühen 20. Jahrhundert vor allem der Hüttenindustrie und der Eisenbahn verdankte.

Auf der Suche nach einer Wohnung in Jesenice lernte Valli seine spätere Frau Maria kennen. Die beiden heirateten 1904 und bekamen zwei Söhne. Nur sechs Jahre später starb Maria Valli. Und nach zahlreichen weiteren Lebensstationen kam Valli, der nie wieder heiratete, im Jahr 1928 nach Saarbrücken. Dort zog er mit seinen beiden Söhnen Albert und Karl in das Anwesen Karcherstraße 9. Das wiederum ist für den Organisator des Doppeljubiläums Grund, in Saarbrücken um Hilfe zu bitten.

„Wir konnten bisher kein einziges Foto von Albert Valli finden, obwohl wir fast 100 verschiedene Institutionen in fünf Ländern (Slowenien, Italien, Schweiz, Österreich, Deutschland) kontaktiert haben. Aber die oben genannten Daten belegen, dass er die letzte Periode seines Lebens in Saarbrücken verbrachte, wo er auch begraben liegt.“ Nun hofft Ahmed Pasic als Organisator des Valli-Doppeljubiläums, dass von ihm irgendwo in Saarbrücken ein Foto vorhanden ist.

Albert Valli starb am 11. Juni 1941 im Saarbrücker Bürgerhospital, wie dieses vom Krankenhaus gefertigte Formular belegt. Foto: Ahmed Pasic